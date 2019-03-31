東區親子館開幕 台南8親子館兒童節系列活動開跑

2019-03-31 17:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局利用東區復興國中場地設置親子悠遊館，今天（31日）熱鬧開幕，社會局並串連全市8處親子悠遊館及兒童館在兒童節期間舉辦多場系列親子活動，也宣告正式開跑。

社會局表示，南市慶祝兒童節系列活動將從31日起陸續開跑，「南瀛親子悠遊館」、「麻豆親子悠遊館」、「善化親子悠遊館」、「佳里親子悠遊館」、「新市親子悠遊館」、「仁德親子悠遊館」、「安平親子悠遊館」、「兒童福利服務中心」（兒童館）等，將辦理抓周、收涎、大地遊戲、音樂律動、DIY、說故事等許多適合親子共同互動參與的活動，邀請市民大小朋友一齊參與，詳情可上各悠遊館網站查詢。

社會局長黃志中表示，台南市從101年起已在新市、安平、佳里、仁德、善化及新營區設置親子悠遊館，東區親子悠遊館在復興國中落腳，可為鄰近區域育有幼兒的家庭帶來更多的托育資源。館內專門提供給0至3歲幼兒及家長免費使用，有多項免費教、玩具圖書與友善安全的寶寶爬行區、專業人員提供照顧諮詢等。

今天的開幕儀式，由市長黃偉哲、社會局長黃志中及多位關心兒少褔利的民意代表、校方共同啟用。黃偉哲祝褔台南市所有的親子兒童節快樂，他期待透過各親子館相關親子活動的辦理，讓親子間能增加許多美好的互動。

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