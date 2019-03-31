花蓮同鄉公益總會 陪弱勢兒歡度兒童節

2019-03-31 16:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣同鄉公益總會今天下午號召會員，前往天主教善牧社會福利基金會花蓮兒童之家、原住民少年兒童之家等社福機構，帶著好吃又好玩的物資，專門為安置在機構內的小朋友舉行小小的愛心園遊會，十多名會員並陪著小朋友一起遊玩，希望讓他們提前度過開心的兒童節。

花蓮縣同鄉公益總會理事長歐東昇、總幹事吳哲仲與常務監事王嘉揚、深夜食堂老闆歐彥志及數十名會員，準備紅茶、炸雞、滷肉飯等等，還有一堆玩具，前往天主教善牧社會福利基金會花蓮兒童之家。吳哲仲說，很多會員自己開店，出錢出力，準備好吃、好玩的玩具，還有很多的愛心物資，送到兒童之家陪小朋友。

花蓮兒童之家主任陶明蕙說，成立於1987年的天主教善牧社會福利基金會，長期關注婦女兒少的議題，花蓮兒童之家在2006年成立，目前收有21名兒童，最小的約2歲，感謝花蓮同鄉會每次都對兒童之家伸出溫暖的雙手，提供愛心物資等等，讓家庭遭遇變故兒童們也可以度過快樂的兒童節。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/