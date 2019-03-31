快手裝飾奶油蛋糕 城市科大雙姝奪2金

2019-03-31 16:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕新北市舉辦「2019技糕一籌新北稱霸」的蛋糕類技能競賽，台北城市科技大學雙姝用快手裝飾奶油蛋糕，在1個小時內發揮耐心、巧手實力，雙雙獲金牌肯定。

城市科大表示，該賽事由新北市政府勞工局主辦，全國共240組以上的烘焙高手齊聚，賽事分動態組與靜態組，包含了翻糖藝術、拉糖工藝、糖花藝術、奶油蛋糕裝飾等項，昨結果公布，校內烘焙學程2人在「動態現場奶油蛋糕裝飾」中各得金牌，是唯一的大專組雙金團隊。

其中，烘焙學程的楊詠帆在緊迫的1小時內，完成奶油蛋糕上的翻糖娃娃與裝飾，作品「花現新北」採植物與花為主題，做出藤蔓、樹枝纏繞美感，並用櫻花、山茶花裝飾，獲評審青睞肯定得金牌。

另名烘焙學程的大一生彭心柔也以作品「與你同在」獲金牌，其以耶誕節為主題，蛋糕有翠綠紅色橙黃，各色繽紛充滿童話世界的想像力，且彭女去年曾參加同賽事獲銀牌，今年再接再厲終獲金牌。

城市科大烘焙學程主任李國溢表示，台灣的烘焙技藝不斷進步，也在國際舞台展現實力，透過比賽可以相互學習且彼此交流更上一層樓，他鼓勵學生多多參與國內外競賽，既可以從中扎根功夫底子也能把自己的技藝做展現，透過比賽發揮潛能且增益自信心，並期許厚植未來就業力。

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