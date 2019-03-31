北捷達標第100億乘客 北捷：快現身 免費搭1年

2019-03-31 13:45

〔記者郭安家／台北報導〕台北捷運使用23年，台北捷運公司指出，北捷今天上午11點至12點間突破第100億人次運量，同時也出現第100億乘客，將可免費捷運1年，還能獲得價值3萬元的筆電等好禮，至於第1百億人次出現的車站及卡號，北捷為求慎重將於今日下午確認後，正式對外公布，也希望該名幸運兒立即與公司聯繫。

北捷表示，除了100億幸運兒享有1年免費搭乘捷運、ASUS市價超過3萬元筆記型電腦1台；此外，100億得主前後各5名乘客，也加碼贈送3個月免費搭乘捷運悠遊卡；此外「100億人次出現站預測」、「五大捷運線應援人氣投票」、「分享應援圖片拉票」抽獎活動，有機會獲得3個月、1個月免費搭乘捷運悠遊卡，以及72小時捷運車票、市長簽名100億人次紀念悠遊卡禮盒、Zenfone 5、北投春天酒店雙人住宿券等好禮。

北捷表示，將會公布第100億的卡號及哪個出站的旅客，但須是需持電子票證的民眾才列入計算人次，至於買單程票的因票卡回收無法列入。

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