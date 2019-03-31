史無前例！鹿港太岳之胤2次公告列古蹟 原因是…

2019-03-31 10:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕發生於這個月11日彰化縣鹿港鎮老建築「太岳之胤」身上，原已被列入縣定古蹟，卻因所有權人質疑公告程序有行政瑕疵之虞，文化局擔心衍生訴訟趕緊撤銷公告並重新審議，審議結果日前揭曉，再度通過指定為縣定古蹟，公告又撤銷再公告，2次公告的作法，不少民眾直呼好瞎、離譜，如同小孩子玩辦家家酒的兒戲。

對此，文化局長張雀芬表示，為使本縣文化資產審議程序更臻完備，日後文資審議案件相關公文書均以雙掛號寄送於所有人，建立SOP標準作業流程，並將組成跨局處幕僚小組，透過這些機制層層把關，以保障所有權人的權益及保全珍貴的文化資產。

彰化縣政府有形文化資產審議委員會本周召開今年度第第2次會議，並於昨日（30）完成審議，其中去年9月18日已公告為縣定古蹟後，又因行程瑕疵而於今年3月11日撤銷公告的鹿港牛墟頭「太岳之胤」許宅案，審議通過指定為縣定古蹟，另外，員林郡守官舍群亦審議通過登錄為歷史建築「員林郡官舍」。

這次，文化資產審議共計6案，計有太岳之胤指定為古蹟審議案、經濟部標準檢驗局台中分局員林辦事處指定古蹟或登錄為歷史建築審議案、員林第一市場列冊追蹤審議案、員林國小校長宿舍登錄為歷史建築審議案、員林郡守官舍群登錄為歷史建築審議案等。

上述6案中，備受關注的鹿港「太岳之胤」許宅案重新指定為縣定古蹟，文化局解釋，全案由於2018年審議通過為縣定古蹟，並於2018年9月18日公告，然因部分所有權人未收到審議相關通知書以陳述意見，因而向文化部進行訴願，文化局考量行政程序不完備而影響所有權人的權益，遂於今年年3月11日撤銷縣定古蹟的公告，同日重新啟動古蹟審議程序而列為暫定古蹟，昨天再經文資委員重新審議通過列入縣定古蹟保存。

「太岳之胤」老建物為鹿港日治時期三大商行謙和的許氏祖厝，位於鹿港清代重要牛隻交易中心牛墟頭，為鹿港古街區整體市場運輸功能的重要場域，具有時代紀念保存價值。

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