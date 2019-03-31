開心買全家咖啡 他卻喝到似「豆腐」物質...

2019-03-31 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾在早上總會來一杯咖啡，超商咖啡便成為最為方便的選擇，有網友指出，他昨日早上在全家買一杯中杯熱拿鐵，喝到最後卻發現杯子裡有個像「豆腐」的異物，事後和全家相關負責人連絡後，初步研判有可能是牛奶及「可食用」清潔劑，這也讓該網友感嘆，真正需要的是店家對於食安的把關，而不是賠償咖啡。

全家：異物是咖啡機問題 致歉並承諾補償咖啡

原PO在臉書社團「爆料公社」指出，他喝到這個像豆腐的異物之後，立刻連絡全家客服告知此事，而區負責人在下午回電，表示會有異物是咖啡機的問題，只說了句抱歉並承諾會補償咖啡，也沒有主動提及是否要取回異物調查。原PO表示：「異物成分初步判斷應該是牛奶及可食用清潔劑，後續也有客人至店家反應及給予異物樣品，樣品會送至全家品管部檢驗再告知結果。」

原PO強調，他對於全家有深層信任，但是從這件事的處理上，全家方面是否能有更加積極的作為，像是主動要回異物檢驗並調查原因，而不是道歉並告知顧客會賠償咖啡做補償。最後原PO也直言說：「我們真正需要的是你們牢靠對食安的把關，並不是咖啡的補償！」

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