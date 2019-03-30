潛水界大事！ 超罕見夢幻物種「大西洋海神」現身墾丁

2019-03-30 23:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕極少被記錄到的夢幻物種「大西洋海神」海蛞蝓，這兩天疑因潮汐關係大批出現在墾丁合界海域潮間帶，體長僅約2到5公分左右的「大西洋海神」，由於最近一次被記錄到已經是7年前的小琉球，吸引不少潛客飆車百公里也要南下一睹風采，成為這幾天潛水界的盛事。

潛水愛好者們這兩天可說是「瘋狂洗版」，每個南部潛客都開心拍照記錄下這個夢幻物種，許多中北部潛友只能看著照片羨慕不已。

墾丁潛水教練邱文傑、余致諠等人表示，這波罕見大發生可能跟29日晚間的潮汐有關，可觀的水母群伴隨「大西洋海神」出現，是墾丁潛水界值得紀念的時刻。

海洋學者李坤瑄說，相對於較小型的邊緣海神鰓，「大西洋海神」數量要少很多，但體型相對大許多，他們都會跟著僧帽水母、錢幣水母及帆水母一起出現，因為那是牠們的食物，值得多拍影片與照片留下紀錄，因為牠們難得之處就是「沒人知道下次會何時再出現！」

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