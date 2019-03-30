天花板「磁磚」整片掉落！男洗澡洗到一半嚇瘋

2019-03-30 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕太危險了！一名男網友今上網抱怨，他洗澡洗到一半時，天花板的「磁磚」竟然莫名其妙砸了下來，導致他的手、腰及大腿側邊都被割傷，而其他網友看了照片也震驚，「天花板居然貼磁磚？我沒看錯吧？」。

網友今在臉書「爆廢公社」PO出照片並寫道，「洗澡洗到天花板砸下來，我是不是應該去簽個樂透啊...」。他表示，這間房子已經有7年的歷史，磁磚掉下來當時他就剛好站在浴室的一個角落，因此並無大礙，僅手、腰及大腿側邊被碎片割傷。而從照片中可見，整個浴室地板都是大大小小的磁磚碎片，彷彿才經歷過一場地震般，若人被砸個正著後果恐不堪設想。

許多網友看到照片後都傻眼，「天花板居然貼磁磚？我沒看錯吧？」、「很多鄉下房子很喜歡貼磁磚在天花板，這就是危險的地方！」、「以後洗澡要帶安全帽」、「你還能發文真是太好了」、「看照片還以為是有地震」、「被砸到頭就完了」、「建商太黑心了吧」。

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