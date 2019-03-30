慢飛天使野餐、看表演 親子同樂提前慶祝兒童節

2019-03-30 22:39

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「幸福傳愛─慢飛天使親子同樂會」今天在高雄市兒童福利中心戶外舉辦，500多名親子在草地野餐看表演，遲緩兒多為接受早療照護的腦部病變患者，少有機會與親友外出踏青，紛紛拍照留下美好記憶。

同樂會主題「幸福傳愛」，台上表演者傳球到台下，象徵傳遞愛與幸福。5歲的小明住旗山，與阿嬤到場野餐，他出生後被診斷罹患水腦症，去年5月起接受旗山早療中心照護，評估發展能力僅約2歲，因父母離異，小明由年邁阿嬤照顧，住家附近沒有年齡相仿幼童一同成長。

小明穿梭樹屋與同伴玩耍，還觀賞兒童劇及魔術表演。阿嬤說，孫子感受到幸福與愛，很感謝社會局及中山陽光社會關懷協會等主辦單位。

慢飛天使觀賞蘋果劇團「小蜘蛛大英雄」兒童劇、小丑先生奇幻魔術及造型氣球表演，體驗撈金魚、吹泡泡，會後，回贈圖畫小禮物，感謝鋐昇實業、高雄市國際婦女會、鴻順印刷文化事業、高雄市城北國際同濟會及正修科技大學幼保系等單位贊助活動。

高雄市社會局長葉壽山說，希望大眾一起關心發展遲緩兒童，特別感謝贊助團體讓慢飛天使享受幸福快樂。

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