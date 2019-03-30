「詩魔」洛夫追思會 生前與余光中、瘂弦書信手稿首曝光

2019-03-30 17:04

〔記者周湘芸／新北報導〕被評為台灣當代10大詩人之首、台灣現代詩的開拓者之一，有「詩魔」稱譽的詩人洛夫去年3月病逝，今天於新北市立圖書館總館舉辦「因為洛夫的緣故」追思會，以及洛夫文獻特展，首度曝光其生前與余光中、瘂弦等文友往來的書信手稿。

「因為洛夫的緣故」追思音樂會由知名藝人邰智源和洛夫長子莫凡擔任主持人，邀請百餘位文壇及各界好友一同緬懷其生命歷程，其中包括《創世紀》詩刊的創刊元老張默和瘂弦也分別親臨現場及錄製影片追憶老友，會中更播放洛夫生前朗誦其送給太太陳瓊芳的名作《因為風的緣故》。

洛夫原名莫洛夫，和張默、瘂弦於1954年共同創辦創世紀詩社，對台灣現代詩影響深遠。曾獲中國時報文學獎、吳三連文藝獎、國家文藝獎、中山藝文獎等，2001年被評選為台灣當代10大詩人之一，著有詩集「石室之死亡」、被評選為台灣文學經典之一的「魔歌」、「因為風的緣故」、三千行長詩「漂木」等。

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