和平島公園增設停車場 4月初動工

2019-03-30 17:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點的基隆和平島公園，自從去年8月重新整修開幕後，每到假日人潮多，遊客抱怨停車困難，北觀處、市政府積極尋找停車空間，已找到和一路一處地方闢設收費停車場，4月初動工，9月可完成。屆時可提供小客車198席、機車93席停車空間，可望紓解停車位不足的壓力，讓遊客更方便。

和平島公園擁有獨特海蝕地景，園內有十大守護岩，各具特色，去年8月園內設施大幅整裝改造重新開幕後，秘境阿拉寶灣遊也封閉多年後開放；由於每逢假日遊客絡繹不絕，遊客反映希望增加停車空間，否則外地遊客很不方便。

北觀處副處長金玉珍說，基隆市中正區也獲選為觀光局2019小鎮漫遊年台灣經典小鎮，位於和平島周邊的正濱漁港、懷舊碼頭、原民會館、和平島公園與阿拉寶灣等近期熱門觀光景點，將串接成為小鎮漫遊動線，強化集客效應。

和平島周邊因道路狹窄，欠缺腹地與停車空間，且聯外交通受限，僅依賴和平橋及社寮橋進出，假日與旺季期間已無法消化大客車與小客車停車車輛，常造成周邊交通壅塞情形，北觀處與基隆市政府及財政部國有財產署於和一路共同合作開發收費停車場，並增設公廁及周邊綠美化項目，提升和平島周邊遊客服務設施及遊憩品質。

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