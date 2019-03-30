又見死亡綠蠵龜！ 北部海域5天發現4隻

2019-03-30 17:09

〔記者林嘉東／新北報導〕又見綠蠵龜暴斃！

海巡署第二巡防區官兵今天上午11點在福隆沙灘發現一隻重約5公斤的綠蠵龜死在沙灘上，這已是5天來發現的第4隻死亡綠蠵龜。國立海洋大學教授程一駿說，近期氣溫變化太大，再加上未長到成龜的幼龜或亞成龜，肺部功能尚未生長完全，無法深潛休息，都是導致近來北部海域頻頻發現綠蠵龜死亡的原因。

第二巡防區指揮部今天上午接獲海巡署緊急服務專線118報案，福隆沙灘發現一隻死亡海龜，第二岸巡隊澳底安檢所及第二機動巡邏站獲報，轉知海洋大學海洋生物研究所人員協助釐清死因。

海大研究所人員研判，死亡海龜是一級保育類綠蠵龜，長37公分、寬30公分、體重5.5公斤；由於綠蠵龜死亡多時，海巡人員只好協助研究人員將牠掩埋。

昨晚6點，海巡第二岸巡隊碧砂安檢所也在港內發現一隻死亡綠蠵龜，打撈上岸丈量，約41公分．寬約31公分。

而26日下午3點左右，海巡人員在新北市瑞芳區建基路岸際消波塊間發現2隻死亡海龜。海大海洋生物研究所人員指出，這2隻是一級保育類綠蠵龜，都屬「青少龜」。

其中，第一隻背甲長度45公分、寬度41公分，第二隻背甲長度52公分、寬51公分，現地解剖無法判斷死亡原因，已將綠蠵龜的器官帶回研究調查。

海洋大學海生所海洋生態暨保育研究室程一駿老師說，近期氣溫變化太大，再加上未長到成龜的幼龜或亞成龜，肺部尚未生長到功能完全，無法深潛休息，導致近來北部海域頻頻發現綠蠵龜死亡。

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