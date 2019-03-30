鄭文燦：社工風險高 爭取提高危險加給

2019-03-30 16:26

［記者謝武雄／桃園報導］市府社會局今天舉行年度績優社工表揚，市長鄭文燦致詞時指出，社工人員在社會安全網絡扮演關鍵角色，創造很大的社會價值，考量社工人員進行個案服務時可能面臨人身安全風險，市府也希望能為他們爭取提高專業及危險加給，改善社工人員待遇，讓社工專才能夠放心工作，安心為社會奉獻力量。

鄭文燦表示，他是全台唯一主修社會學地方首長，非常理解社會工作價值，在「社會工作師法」通過後，公職社工師獲得更多的認同與支持，要成為優秀的社會工作者並不容易，需要溫暖的心及冷靜的頭腦，具同理心，且能做出客觀妥適的判斷，提供更好的社會服務，4月2日是社工日，市府表揚40位傑出社工人員，也祝福社工日快樂。

社會局長王安邦表示，今年度績優社工表揚，從往年3類獎項擴大至5類，包括「潛力新秀獎」、「卓越績效獎」、「卓越不懈獎」、「新秀督導獎」及「傑出領航獎」等獎項，表揚員額提高至40名，鼓勵更多優秀的社會工作人員參加選拔，今年投遞件數創下歷年新高，得獎者涵蓋社會局、教育局、醫療單位、社福團體等不同服務領域。

社會局表示，社會局已向銓敘部爭取提供社工專業加給，每月至少可加2000元，中央正研擬相關方案，至於其他津貼，因為涉及其餘人事、銓敘單位，必須通盤考量，並非社會局權限範圍。

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