她好心開放自家土地沒人謝 暫時封閉被狂罵「自私」

2019-03-30 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕給方便被當隨便！一名女網友好心開放自家土地供人通行，後來因為一些原因，只是暫時封起來，竟然就被說成「自私」，讓她聽了好氣憤。

這名女網友到臉書社團「爆廢公社」透露，「自家土地，以前沒讓人家通過的時候也沒人說過什麼」，原PO家因為「打掉舊房舍」，多出了一塊土地，為了大家方便，特地鋪磚塊提供大家行走，但「本來就不是既有道路，也非唯一通路」，後來因為一些原因，如果再沒有和公有土地做出區隔，「土地會變政府的」，因此原PO家中長輩想出了一個做法，「決定先放暫時柵欄，想說再作活動柵欄可以給大家路過」。

沒想到如今，柵欄都還沒做，就引來路人抨擊，有路人認為原PO家的私有土地本來就應該開放讓大家通行，原PO家一開始好心開放自家土地供人行走時，從沒有聽到有人誇讚或是感謝，如今只是想要暫時封閉，卻罵聲連連，原PO不禁氣憤直呼，「現在的人到底誰才自私？」

網友看了紛紛為原PO抱不平，「傻眼欸...真的很多人用久都覺得是應該」、「封起來～什麼叫不要因為是自己的土地而妨礙大家的權益...什麼權益？給方便當應該？」「誰家的客廳要給陌生人走，我的土地也不要給陌生人走」、「全部封起來，不然可能變公有地了！再裝個監視器在弄張告示牌在那，有人破壞就告死他們」、「直接貼土地出租，看誰敢再囉嗦」。

不少網友也遇過類似情況，「我小時候的舊家也遇過這種鄰居，給方便變當自己家」、「自家土地借鄰居放東西，因要整修，請他移走，竟翻臉大罵，只能說無恥之恥，無恥已」、「我朋友在新北市的鬧區巷弄有間房子，老父親好心借人住...一借幾十年，對方還加蓋...他父親過世了，現在在打官司要討卻要不回來了...這就是台灣自私的人」。

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