公部門與民間專業人士攜手 復育和美山原生動植物生態

2019-03-30 14:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市近郊最受歡迎的賞螢空間、新店區自然生態復育基地和美山，年度「植樹迎蝶嘉年華」系列活動今天在和美山上的星光草原舉行，負責保育當地生態環境的台灣自然科技學會理事長張聖賢，今天與新北市政府觀光旅遊局長張其強、農業長李玟共同簽署「公私協力」合作備忘錄，多次以經費贊助和美山復育的議員陳儀君，也到場歡禮見證，今後將由公部門與民間專業人士攜手合作復育和美山的原生動植物生態。

台灣自科技學會志工長期保育和美山的自然環境，栽植合適螢火蟲繁衍的植物，及營造有利生長環境，活動全程有學會志工為參與民眾導覽介紹在地生態，內容包含蝴蝶及獨角仙活體展覽、種樹體驗、爬樹體驗，搬運碎石體驗、生態解說等。

張聖賢說，每到春暖花開之際，遠避寒冬的蝴蝶都將遷徙返回原棲地，蟄伏凍土的螢火蟲和獨角仙也開始擾動和美山的土壤，生態鏈環環相扣，以蟲鳴鳥叫一同合奏和美山的生態交響樂，如此美好的自然生態值得大家共享與珍惜。

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