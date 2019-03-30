北高雄首座具多功能運動公園今啟用

2019-03-30 14:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕位於高雄路竹科學園區的「首座」多功能運動公園，在地方催生下，歷經2年的規畫與施工，今日正式開幕啟用，未來區域性運動、園區廠商員工大會、指標性運動等活動都可以在運動公園舉辦，增進居民健康及提供各項運動精彩賽事。

南科管理局指出，這座多功能運動公園位於路科二路及路科九路口，佔地約5.43公頃，園區基地內設有一座壘球場、三座籃球場、三座網球場、一座競速溜冰場及一座兒童休憩區，並規劃有停車場、公共廁所及健走步道，還有一座公共藝術作品，也是北高雄首座具多功能的運動公園。

運動公園是由在地立法委員邱志偉一手催生，建置經費高達一億元，全數由科技部全數補助。邱志偉說，在地居民和園區內約有一萬名左右的從業人員，運動公園落成後，可以擁有質高且寬裕的休閒運動空間，讓園區內各工廠的運動會都可就近選定在此舉行。

邱志偉表示，南科高雄園區多功能運動公園，所提供的完善運動環境，讓所有來此運動的居民及熱愛運動的朋友，可以好好享受質優的生活品質，尤其該位址交通便利，臨近台一線及台十七線，呼籲民眾廣為宣傳，多多善用。

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