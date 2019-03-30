高捷又不務正業了 今辦首屆全國高校菁英盃實境解謎賽

2019-03-30 12:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運不只經營捷運，今推出高雄捷運實境解謎～青龍白虎朱雀玄武：第一屆全國高校菁英盃邀請賽，邀請北中南10所知名高校同場競賽，也為高捷實境解謎二部曲「青龍白虎朱雀玄武」解謎包宣傳，希望透過時下最夯的解謎遊戲，拉近與年輕學子距離。

邀請賽由高捷公司與高市觀光局合作，聯邦銀行獨家贊助獎金，北中南10所知名高校學生包括建國中學、北一女中、桃園武陵高中、新竹竹科實中、台中一中、台中女中、台南一中、台南女中、高雄中學、高雄女中，冠軍獎金15000元、亞軍10000元、季軍5000元，並有團體獎盃及個人獎牌

本場賽事全程於高捷YouTube頻道進行直播，並邀請網路知名實況遊戲主「廚爹」與遊戲原創「摩埃創意」擔任賽評。

高市觀光局長潘恒旭特別準備高雄十大包子，招待參賽選手品嚐，他表示這次觀光局和高捷公司合作，舉辦結合觀光與學習的全國性競賽，期盼透過良性競爭培養學子邏輯推理、觀察及團隊合作能力並推廣搭乘綠色運具，更重要的是歡迎來自全國各地的學生參賽代表來體驗高雄之美，感受高雄人的熱情與活力，未來帶著家人朋友再度來到高雄觀光！

高捷副總經理賀新表示，透過親身參與實境解謎遊戲，將可強化玩家、旅客對於高雄及高捷的認同感，讓捷運不只是交通載具，更成為情感交流與城市觀光的推進器，非常感謝高市觀光局、聯邦銀行鼎力支持，共同為高雄城市觀光努力，打造全新亮點及另類觀光行銷體驗。

高捷實境解謎二部曲「青龍白虎朱雀玄武」解謎包即日起推出中、英文販售版本，詳見高捷實境解謎二部曲官網公告。

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