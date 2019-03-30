春遊「竹山蓋好玩」 住宿送紫南宮錢母

2019-03-30 09:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮紫南宮招財錢母，十分搶手，但你相信不用人擠人排隊，便能輕鬆拿到？原來這是竹山公所結合紫南宮推出「竹山蓋好玩」的春遊加碼活動，且將於4月1日起跑，迄6月30日截止，公所說，錢母限量500枚，換完為止，只要民眾前來竹山一遊，便有機會將庇佑平安、財運的錢母帶回家。

竹山鎮長陳東睦指出，竹山除有好山好水的風光以外，還有很多特色民宿與好吃的美食，在中央推出春遊專案下，也希望藉此搭上觀光列車，讓地方觀光及產業能更上一層樓。

此次「竹山蓋好玩」活動，以「打卡送」、「買再送」、「住就送」為主軸，採集點蓋章方式，吸引鎮內23家業者參加，涵蓋藝文、餐飲、伴手禮、露營、民宿等食衣住行各種層面，優惠方式也因業者巧思而各有特色，有的是購物享有8折優惠、有的是打卡送金屬製小禮物或消費滿200元送竹筷1雙、集滿3家店章就享有商品買一送一等等。

不過，公所強調，住宿送錢母的「住就送」活動，舉凡活動期間，入住竹山鎮內旅宿的觀光客，便可依業者開立之發票，前來公所遊客中心兌換紫南宮錢母銀幣1枚，但以房間為單位，不管是雙人房或4人房，1間只能領取1枚，一圓民眾想要獲得錢母庇佑的願望﹗

公所說，「竹山蓋好玩」集點卡在公所遊客中心及各配合店家均能取得，進而來趟竹山深度之旅，盡享特色店家提供的優惠利多，詳情可上公所官網查詢。

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