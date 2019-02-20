地方盛事》竹山紫南宮「呷丁酒」 10萬人潮「呷平安」

2019-02-20 09:36

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮紫南宮「呷丁酒．呷平安」活動，今日熱鬧登場，會場食客川流不息，因應酒駕從嚴取締，今年丁酒所用的料理米酒與水的調和比例，維持在「1比10」，但廟方仍呼籲信眾，就算酒精度再低，也必須遵守酒後不開車的交通法規，才是確保快樂吃丁酒、平安返家門的最佳之道。

今年邁入第28個年頭的吃丁酒活動，今上午9時展開，吸引來自全國各地的信眾參與，將會場擠得水洩不通，初估約有10萬人次，竹山分局也動員大批警力在會場透過大聲公呼籲大家「小心扒手、注意包包」，善盡預防犯罪職責，也讓民眾感到貼心。

因應吃丁酒活動，紫南宮轄內的社寮、山崇、中央及富州等4個聚落，從今日凌晨4時許，家家戶戶便總動員幫忙料理，也有遠自台北、高雄等友廟派員前來協助，但大家的食慾實在太好，一鍋接著一鍋的丁酒甫上桌，沒多久即被來自全國各地的信眾一掃而空。

紫南宮管理委員會主委莊秋安說，此次活動準備的素食食材約4萬台斤，暈食方面，包括雞肉2萬台斤、米酒2000台斤，以及麵、飯、香菇、芹菜等食材，初估有10萬多台斤，除了委由台灣卜蜂公司供應經檢驗合格的雞肉以外，連料理的廚師也都擁有丙級或乙級的証照。

至於丁酒所用的米酒與水的調和比例，也從最初的「5比5」、「2比8」，再調整為「1比10」，以致丁酒含酒量大幅減少，但風味不減，信眾仍吃得津津有味。

廟方進一步表示，紫南宮選擇農曆正月16日定期舉辦吃丁酒活動，除了刻意與元宵活動錯開以外，也希望信眾吃丁酒後，在神明的庇佑下，能事事順心、如意。

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