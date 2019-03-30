墾丁國家公園越野賽翻山越嶺 選手直呼「美的像天堂一樣！」

2019-03-30 09:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被譽為全球最「野」的越野賽事頂尖品牌XTERRA，連續第二年在墾丁國家公園境內舉辦越野三鐵賽，參賽者必須自力完成橫越1500米小灣水域、26公里的越野單車翻山越嶺、10公里極限越野跑步，被選為「2018亞洲最佳越野三項賽事」的殊榮，吸引來自各國的菁英選手慕名參加，成功為墾丁創造出不同的觀光面向。

令各國選手驚豔的越野賽道，選手們需從絕美的墾丁小灣海域出發，完成長泳後由閩式建築風格的墾丁青年活動中心騎越野單車出發，從大尖山腳下的溪谷進入山徑，越過恆春八景之一的赤牛嶺，由戰備道路通達一望無際的門馬羅草原，再由良巒溪河床越過大山母山脈越野跑步回到墾丁。

主辦單位表示，屏縣府及墾管處的協助規劃下，全程都使用現有林道，參賽者衝過終點線時，全 身沾滿泥水，展現突破原始大山大水的豪氣和痛快，也是這項賽事最迷人之處，許多國際選手也盛讚「墾丁國家公園風光超乎許多選手的想像與期待，堪稱天堂級的賽道！」

這項賽事分為職業組及越野組，職業組高手來自紐西蘭、南非、法國、英國等十幾個國家，台灣好手則有去年奪下越野三項國內優勝的江晏慶以及許元耕、林忠義等選手。

XTERRA全球越野巡迴賽事目前有23年以上的歷史、在全球超過33國、每年舉辦超過300場的系列賽，是世界規模最大、風行最久的越野巡迴賽事，每位參賽者必須自力完成橫越1500米原始開放水域、26公里的越野單車翻山越嶺、10公里極限越野跑步，賽道規定需80%以上都是原野，難度比一般三鐵賽高上不少。

目前全球最知名的賽道在原野景觀美麗的夏威夷群島，目前在台灣舉辦的越野巡迴賽事，唯有墾丁地區能有符合鐵人三個項目，且能80%以上都是原野賽道的區域，兩年的賽事推動已經吸引國際選手目光，墾丁得天獨厚的地形，未來可望比美夏威夷賽事。

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