正妹深夜搭電梯聽見怪聲 調監視器發現保全變態行為

2019-03-29 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友昨天臉書表示日前在晚上搭乘電梯時，突然電梯內的對講機傳來詭異口哨聲，孤身一人的她感到非常害怕。之後求助社區內保全時竟發現惡作劇真相，讓她搖頭表示「社區中的保全應該是讓住戶們最能夠放心的人，但這位保全卻這樣捉弄社區的住戶」氣得直呼「這種行為真的非常變態！」

這名女網友在臉書不公開社團「爆料公社」上表示，在本月27日晚間約莫10點35分左右，自己剛下課回家，搭電梯時形容當下「感覺到無比的不尋常」，接著電梯內的對講機突然傳出類似電磁波的聲音，不久又有口哨聲，「在半夜又只有一個人坐電梯，當下真的快嚇死」原PO帶著驚恐離開電梯，回到家馬上跟家人說這件事，原PO父親也馬上帶著女兒到警衛室反應。

原PO描述，當下警衛神情緊張，向他們表示自己才剛巡邏完回到崗位，原PO及父親不疑有他，還請這名保全幫忙留意。之後原PO想想隔天還是到保全室請其他值班保全調閱27日當晚的錄像，發現該名聲稱自己巡邏不在崗位的保全，「當時他站在門外，確認送我回家的友人離開後，就進到保全室，觀看攝影機，確定我在哪一台電梯後，居然回頭拿起電梯的對講機吹口哨，在轉頭觀看我的反應」讓原PO直呼「看到這畫面心裡真感到非常噁心不舒服」，痛批該名保全「身為保全的你，不對住戶們負責，保護住戶們的安全就算了，居然還這樣嚇人...」

原PO表示現在社區管委會已經著手處理，網友也紛紛表示，「真是有病，這種人不適合當保全」、「噁心！利用職務之便做這種事，明顯就已經不適任了」、「是不是版主太漂亮了，想要引起注意」、「無聊當有趣的變態！」

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