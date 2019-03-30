台灣科學家群像展 展出副總統陳建仁研究歷程

2019-03-30 00:02

［記者黃旭磊／高雄報導］副總統陳建仁宣布不續任引發話題，個人研究歷程於「有你真好！臺灣科學家群像展」分享給國中、小學生。

群像展29日於國立科學工藝博物館開展，展出17名對臺灣科學發展有重大貢獻者作品，除了靜態展示，也拜訪陳建仁、中研院前院長李遠哲、院士吳妍華、臺灣地震科學中心主任馬國鳳及台灣大學大氣科學系教授吳俊傑等5名傑出科學家，展出影片暢談研究歷程。

展覽由科技部指導、中山大學主辦，台北市教育局、高雄市教育局、國立臺灣科學教育館、國家實驗研究院（國研院）太空中心、遠哲科學教育基金會及臺灣生物科學研發策進社群提供素材。

中山大學物理系教授郭啟東等人主持開幕，郭啟東說，內容以科技部「科技大觀園」網站刊登「主題科學日」文章為核心，將全臺灣優秀科學家重大事件、生平、創舉及貢獻故事分享給學生。

國研院太空中心展出福爾摩沙衞星五號1：1模型，及福爾摩沙衞星二號攜帶升空、價值美金80萬元儀器「窄頻光度計」與「CCD影像儀」，學生也可瞭解台灣科學家對SARS疫苗及手機內部元件貢獻。

「有你真好！臺灣科學家群像展」，即日起於國立科學工藝博物館展至3月31日，歡迎師生及親子於週休假日觀展。

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