蘆洲北側農業區開發停滯 議員開說明會提5大訴求

2019-03-29 22:24

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市蘆洲區近年成長快速，逐漸晉升為重點發展區，但蘆洲北側農業區卻已廢耕長達10幾年，遍布鐵皮違章工廠。對此，新北無黨籍議員李翁月娥今天邀請新北市府城鄉發展局、經濟發展局和工務局等相關單位召開說明會，傳遞5大訴求，預計在4月召開二次會議，與3700多名地主進一步溝通。

李翁月娥指出，蘆洲北側農業區佔蘆洲土地1/8，約130公頃，但因土地徵收方式，導致停頓10多年未開發，當前希望城鄉局、經發局等官員積極與地主做溝通，進一步推動當地建設。

李翁月娥提出5大訴求，包括合併北環段2機場預定地、原市地重劃改為區段徵收須提高容積率、環狀線北機場預定地不要佔據河岸的景觀、提高地下開發率，以及一併處理規劃堤防外土地，且盼能容積轉移。

對此，城鄉局總工程司等官員出席說明會時也承諾，未來將逐步與地主開會溝通，預計4月30日於蘆洲區公所召開第2次說明會，針對這些訴求向地主及市民做詳細說明。

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