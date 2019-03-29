慶祝兒童節 警政署長陳家欽到林口長庚陪小朋友同歡

2019-03-29 23:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕迎接兒童節，林口長庚紀念醫院今天舉辦兩場活動，除MOMO家族的哈密瓜哥哥、小紅莓姐姐教導小朋友認識居家安全的重要性外，警政署長陳家欽也出席「小小警察體驗營」，與警察人偶陪小朋友開心互動，宣示警察保護兒少的決心。

陳家欽強調，警察需站在兒虐防治網的第一線，結合醫警專責窗口、社區緝毒反毒通報網、醫療通報等群組，多方蒐集兒虐資訊，以確保兒少人身安全。林口長庚紀念醫院人員補充，7成兒少因家屬疏忽致傷、受傷地點有7成是發生於住家，希望透過活動，幫小朋友們建立起保護自己的正確觀念：「不拿危險物品、不接觸火源及電器、不爬高、不將手放至門縫與抽屜、不亂拿東西吃」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/