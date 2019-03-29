不滿馬偕新竹兒童醫院提高容積率又遲不動工 民眾抗議

2019-03-29 14:59

〔記者王駿杰／竹市報導〕馬偕新竹兒童醫院BOT案容積率爭議不斷，華夏金城社區自救會、附近居民今到市府前廣場舉牌抗議，指市府都發處又再次提出變更，擬調整土地容積率由250%變為450%，又遲不動工，懷疑市府打假球，也再度凸顯該土地太小、選址不當的問題。

市府衛生局指出，市立兒童醫院預定院址於105年12月26日發布實施都市計畫變更機關用地為醫療用地，規定建蔽率60%、容積率250%；市都委會考量市府政策目標，期望提供「醫學中心等級」醫療服務，加上地區人口結構特性、兒童急重症專科醫療及孕婦照護需求，有增加病床數及醫療空間需要，因此依契約及都市計畫法規定提出申請提高法定容積率為450%。

衛生局表示，兒童醫院規劃將結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務，規劃增加兩倍早期療癒醫療空間，服務範圍包含竹竹苗3縣市婦幼醫療需求、4百床以上醫療照顧資源，也將增設特殊醫療照護空間，如嬰病兒特殊醫療照護空間、基因及生殖醫學、高危險妊娠醫療空間、早期療育示範中心等。

市府都發處指出，該案於今年2月25日至3月26日止公開展覽30日，並於本月13日於建功國小辦理說明會，今天經市都委會審議通過後，主要計畫將送請內政部都委會審議，通過、核定後始得發布實施。

都發處表示，該案於都市計畫及環境影響評估法定程序中，均落實民眾參與並透過說明會、公聽會及現勘等與當地居民充分溝通，所有意見均依規納入審議通盤討論，並依照契約內容及都市計畫法規定變更容積率，所有行政程序均依相關法令規定辦理。

都發處說，後續相關法定審議程序（含都市計畫變更、環評及都市設計審議），也都會針對民眾團體所提陳情意見充分討論。

華夏金城社區自救會成員說，105年市府以「兒童醫院」市政重大建設之名，讓原來的機關用地3.3公頃變更成商業區，1公頃變更成住宅區，0.7公頃蓋兒童醫院，經內政部核定通過都市計畫，容積率為250%。

自救會成員說，兒童醫院為106年公開招標，馬偕醫院也得標和市府簽約，不過至今卻遲不動工，市府一方面放任馬偕醫院不動工，一方面又要幫馬偕醫院變更都市計畫，欲變更容積率。今年3月13日市府曾舉辦「都市計畫變更案」公開展覽說明會，當時已有民眾質疑公開招標、得標、簽約後再大幅變更容積率，涉嫌圖利特定廠商，今天市府又召開都委會，擬通過容積率由250%變更為450%。

自救會成員質疑，市府公開招標容積率是250%，與特定得標廠商簽約後卻要變更為450%，涉嫌圖利特定廠商。馬偕醫院去年12月底的環境影響評估，竟只有450%的容積率版本，沒有250%的版本，招標時市府是否有向馬偕私下協議容積率變更？另外，要蓋「兒童醫院」，250%容積率既然可以蓋，為何要再次變更？變更理由令人不解。

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