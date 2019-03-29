通霄幼兒園學童 自製清潔劑義賣做愛心

2019-03-29 13:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕幼兒園學童動手做環保，成果獻愛心！苗栗縣通霄鎮立幼兒園海豚班學童，今年度從環保出發學習製作水果皮清潔劑，學童除了開心地學習環保的重要課程，還把做好的清潔劑拿去義賣，所得全部捐給阿斌哥大愛協會通霄站獻愛心。

「阿斌哥大愛協會」通霄站於3年前成立，幫忙過許多當地弱勢民眾，主要關懷的項目包括發送白米、急難喪葬補助、發送便當給獨居老人、清寒學生教育補助等，現任站長便是通霄鎮長陳漢志。

由於環境保護課題刻不容緩，通霄鎮立幼兒園以環保為主題課程，從如何進行垃圾分類、資源回收再利用等開始，讓學童從小就有環保基礎概念，之後更選擇常見、被丟棄的水果皮為素材，教導學童如何製作環保清潔劑。

學童志做完清潔劑後除了覺得有趣，更想盡一點心力幫助社會，所以選擇義賣後捐出款項，幫助更多的人。阿彬哥大愛協會通霄站也感謝學童，從環保課程中體會出守護環境、幫助社會，讓人感動。

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