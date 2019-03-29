基隆納骨塔不足 林右昌：明年花3億元蓋新塔

2019-03-29 13:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市立納骨塔的塔位供不應求，基隆市長林右昌今天在基隆市慎終追遠春祭大典上宣布，新納骨塔已展開選址及地質鑽探等評估作業，明年將斥資3億多元興建，預計4年完工，另外，樹葬區的規劃也即將完成，將在明年正式啟用。

林右昌表示，由於市立納骨塔的塔位數已不敷使用，市府已啟動新納骨塔包括地質鑽探及選址作業，預計今年完成細部規劃設計，明年展開興建工程，預計斥資3億多元，在4年內完成，提供市民與家屬更好的祭祀先人空間。

另外樹葬區的規劃也即將完成，將在明年正式啟用，屆時包括墓區道路也會一併整理，進一步改善南榮公墓的環境。林右昌也提醒要前往南榮公墓掃墓民眾，儘量搭乘大眾運輸工具前往。

市府表示，今年南榮公墓清明節掃墓期間，自3月30日、31日及4月4日到4月7日共計6天，從上午6時到下午4時實施全面交通管制，公車處在6天期間都提供墓區內免費專車服務，分別行駛南榮公墓大門口至火葬場，以及南榮公墓大門口經納骨塔至新墓區入口共二路線，乘客坐滿即開，沿途隨招隨停，歡迎市民朋友多加利用。

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