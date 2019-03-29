嗡嗡嗡 2019台南市鴿笭文化季登場

2019-03-29 13:15

〔記者楊金城／台南報導〕嗡嗡嗡，背著鴿笭的紅腳仔（鴿子）在眾人歡呼聲中奮力往天空飛，2019台南市鴿笭文化季上午在學甲區頂洲國小登場，由頂洲笭鴿對抗紅茄萣笭鴿進行公笭決賽，以推廣傳承、維繫農村傳統凝聚力的放鴿笭民俗活動。

台南市文化局長葉澤和市議員謝財旺、蔡育輝、沈家鳳、鴿友一同施放鴿笭，宣告今年有12組村庄鴿笭對抗賽的台南鴿笭文化季揭開序幕，比賽將到4月底。

列入台南市市定民俗的「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」，是鄉村農閒時期盛行於新營、鹽水和學甲的傳統民俗活動，南市溪北還剩22個村庄的12組放鴿笭對抗賽，是南市溪北地區春天農閒期間的大代誌，目前鹽水後寮對義稠、舊營對大莊的私笭熱身賽已登場，今天是學甲頂洲對紅茄萣的公笭決賽開打。

參加對抗賽的各鴿笭會鴿友會員，培養身強力壯的笭鴿參賽背鴿笭，村庄對抗時有的直接比背公笭決勝負，有些「先私笭、再比公笭拚輸贏」，私笭是預賽、溜鳥、訓練體力，先行淘汰不適任鴿子，經過私笭預賽熱身後，再進入最後一回合的公笭對抗賽決賽。

放鴿笭方式也有「擲空飛翔法」、「掀籠地面起飛法」、「穿籠起飛法」3種，其中擲空飛翔法又有「加墊式擲空飛翔法」及「無墊式擲空飛翔法」之分。

紅茄萣鴿笭會對頂洲鴿笭會是目前僅存採用加墊式擲空飛翔法放笭鴿，鴿子背部經過加墊後，有助於平穩飛翔，所背的鴿笭最大可到1尺4分，無墊式通常僅能到9吋2分。

今天頂洲對紅茄萣，由頂洲的笭鴿先放飛，連輸幾年的頂洲鴿友力圖今年扳回一城。

葉澤山說，有百年傳統的鴿笭賽，是世代相傳的農閒活動，大家比拚誰家的粉鳥仔養得最厲害，團結追求庄頭的榮譽感，賽後聚餐聯誼、握手言歡，不僅凝聚庄內向心力，也有敦親睦鄰的正向意義，盼由南市「鴿笭文化季」的舉辦，讓「放笭鴿」此一深具地方特色的無形文化資產被更多人看見、重視並傳承，歡迎民眾到場觀看，感受鴿笭文化的迷人魅力。

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