人美心美 失主感謝中華電信專員：僅100元卻有100萬感佩

2019-03-29 11:34

〔記者林國賢／雲林報導〕中華電信斗六服務中心專員楊琇婷前天傍晚在營業大廳撿到100元，她加班看監視器錄影帶找到、通知失主領回，失主說，雖只是100元卻有100萬感佩，人美心美。

失主林志郎昨晚在臉書社團以「100元的故事，100萬的感佩」為題，PO文指出，前天傍晚他到斗六服務中心幫母親辦理手機業務，昨天突然接到電話，表示他掉了100元在店裡，請他到5號櫃台領回，剛開始還以為詐騙，直到對方一再說明是調閱5個多小時監視器，才確認他是100元失主。

林志郎在昨天中午到中華電信領回100元，晚上就在臉書PO文，感佩中華電信，讓台灣人對台灣路不拾遺的精神感到有信心，也請大家幫中華電信按個讚。

楊琇婷說，她是在下班時在大廳發現100元，雖金額不大，但仍是失主辛苦錢，決定調閱營業大廳的錄影帶尋找失主，剛好失主正是她服務的顧客，就通知失主來認領。

楊琇婷不好意思的表示，她沒有像失主說得看了5個多小時的監視器，這是她份內該做的小事情。

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