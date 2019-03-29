秒殺！藤枝森林遊樂區重新開園夯 採總量管制

2019-03-29 10:54

〔記者李立法／屏東報導〕真的是秒殺！藤枝國家森林遊樂區因莫拉克風災封園10年後，將在3月31日重新開園，民眾引頸期盼，因試營運期間，採總量管制，每日限額315人，須事先上網預約取得入園憑證，屏東林管處開放前15天預約，天天額滿，因為太搶手，讓許多搶不到名額的民眾覺得好失望。

藤枝森林遊樂區試營運期間從3月31日至6月30日止，每日開放時間自上午8時至下午5時，門票以半價60元優惠，每日開放315人入園，其中275個名額開放給一般遊客，自入園前1日至15日至藤枝國家森林遊樂區遊客入園申請預約系統，以網路預約取得入園憑證後，至園區購票入園，每人每次可申請1至5人，另40個名額由當地高雄市桃源區寶山社區發展協會（電話：07-6893769）、高雄市桃源區寶山部落文化產業觀光發展協會（電話：07-6891578）受理申請，取得部落憑證後至園區購票入園。

因為每天入園名額有限，格外搶手，到4月13日為止，目前可預約的日期內，天天額滿，系統開放預約時段一到，幾乎是秒殺，何時才能增加人園人數，引起許多民眾關切；屏東林管處表示，因園區目前水源有限，必須限制人園人數，待水源問題解決後，才能逐步放寬，希望民眾配合，切勿擅闖園區，該處將會同警方加強管制，共同維護藤枝環境及入園品質。

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