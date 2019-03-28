北農董事會討論勞退金提撥 預計3億元勞退金缺口6年補足

2019-03-28 21:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司今召開董事會，會中討論勞退金提撥、董事長薪酬確定為19.1萬元，由於北農先前因勞退準備金短缺高達3億多元，引起外界關注；今下午董事會決議，除了原本的年度例行性提撥，預計6年內每年補提5200萬元，至2025年法定缺口可達平衡。

北農董事長、總經理人事上個月才底定，董事長黃向羣今首次主持董事會，討論勞退金提撥、董事長薪酬，今通過董事長薪酬，月薪16.6萬元，主管加給2.5萬元，薪酬共19.1萬元；勞退金提撥的部分，除年度例行性提撥，預計6年內每年補提5200萬元，至2025年法定缺口可達平衡。

黃向羣表示，北農採勞退舊制的員工目前有354人，每人平均退休金4百多萬元，若一年有十幾人退休，則需4千多萬元的勞退金，因此未來預計連續六年、每年補提5200萬元。

黃向羣說，公司是員工第二個家，必須配合法令變動，遇到了也沒辦法，員工應該能體會公司困難，希望未來北農能夠做得越來越大，公司收入能夠增加。

此外，原任農委會農金局副局長、現任為北農總經理的翁震炘，今年初以留職停薪方式接任北農總經理，但北市議員游淑慧向銓敍部檢舉，質疑翁違法，黃向羣說，行政院及銓敍部已開會討論此案，但結果尚未出爐。

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