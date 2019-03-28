酷航高雄─新加坡、大阪6月起天天直飛

2019-03-28 21:47

〔記者陳宜加／台北報導〕酷航看好高雄旅遊市場增溫，宣布全面加碼高雄，攜手旅遊業者搶攻高雄出發轉往歐洲、日本、韓國的夏季旅遊市場，6月1日起高雄─新加坡、高雄─大阪等2條航線，將從每週4班增為天天飛航，更自由安排行程，目前均已開放銷售。

酷航表示，目前高雄─新加坡、高雄─大阪航線為每週一、二、四、六飛航；新增每週三、五、日飛航，班次密集、適合自由行與商務客，南部旅客直接從高雄機場出發，並於新加坡銜接印尼、馬來西亞、澳洲、印度或歐洲的希臘、雅典等航點，節省旅行時間。

酷航並攜手旅行業者，今天起至4月3日展開促銷，東京、大阪票價最低1588元起，旅客可於雄獅、可樂、易飛網、易遊網、智遊網、福泰等旅行社搶購；另搭配台北─柏林航線，旅天下雙獅旅行社推出「德國、波蘭」僅不到5萬元、易飛網推出「柏林、哥本哈根10日遊」、東南推出「希臘浪漫10日」搶攻蜜月市場。

至於國人最愛的日本，百分百旅遊駿樺旅行社推出東京、大阪、北海道4日、5日自由行；韓國首爾則有喜鴻假期、金廈美好假期、旅天下自由行、團體產品。

酷航表示，目前共計經營台灣6條航線，包含台北─新加坡每週23班、台北─東京每週12班、台北─札幌每週4班、台北─首爾每週3班。高雄─新加坡、高雄─大阪航線增為每日營運後，夏季航班將達每週56班。

酷航是新加坡航空集團旗下的低成本航空公司，載客數已超過6000萬，飛航18個國家、65個航點，預計明年上半年前再增加寮國、印度、中國、馬來西亞、印尼更多航點。酷航目前擁有18架787夢幻客機、30架A320機型，將陸續引進4架夢幻客機與37架A320neo。

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