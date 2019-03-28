台南版台灣燈會大手筆 天天送42吋電視機

2019-03-28 16:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會「點亮台南『議』起Show」迷你版台灣燈會自3月15日開展至今，參觀人數已突破16萬人次。議長郭信良今天召開記者會宣布，自3月29日（星期五）起，到4月7日止，舉辦摸彩活動，每天送42吋電視及家電、學生文具用品、玩具等大禮，每天獎品價值達10萬元，呼籲大家把握機會，天天都來賞燈。

郭信良及議員蔡育輝、林阳乙、沈家鳳、蔡淑惠、李中岑、方一峰、盧崑福、周奕齊、許又仁、吳禹寰、陳怡珍今天在市議會召開記者會宣布上述好消息，以感謝市民鄉親對燈會的支持。

郭信良表示，從3月29日到4月7日，共計10日，每天下午6點半起，到晚上8點，可在市議會廣場現場領取摸彩券，每晚8點15分起就會抽出當天獎項的得獎者，得獎者本人需在現場方可領取獎品。不管是大人或是小孩，皆可到現場領取摸彩券，每人每日限領1張，歡迎市民朋友天天都來議會廣場看花燈、得大獎。

郭信良說，摸彩箱分2個，一個是針對國中以下的學生，最大獎項為腳踏車、泰迪熊玩偶及學生用品，鼓勵學生們好好讀書之餘，能陪家人來看花燈，增進親子感情。另一個摸彩箱則是給高中以上的學生及成人，最大獎為42吋電視機及家電用品，每天送1台，10天送10台。

郭信良說，摸彩活動是因贊助單位台南市建築業團體看到市民對花燈反映熱烈，想要為燈會也盡一點心力，鼓勵更多市民參與。另外，在立委陳亭妃協助下，市議會向台中監獄借到去年台灣燈會特優的大型花燈《守護》，預計週六運抵，讓燈會更有看頭。

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