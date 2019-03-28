熱血向前衝 屏東家扶3人入圍社工界金馬獎

2019-03-28 11:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕被社工視為社工界金馬獎的「南高屏地區社會工作專業人員表揚」，被推薦者要先獲入圍，於表揚當天才知得獎者；今年屏東家扶共有3名社工許富惠、吳俊昌、黃玉潔分別入圍最佳督導、直接服務－福利服務類、明日之星；另也入圍一項團體獎─年度最佳方案「Family Table餐桌文化 幸福對話」。屏東家扶主任傅敏峯將於明天（29日）帶領入圍的社工至台南市參加表揚典禮。

入圍最佳社工督導許富惠，社工年資25年，25年來上山下海，從屏東頭服務到屏東尾，開發恆春地區貧困家庭服務，更深入服務至獅子鄉、牡丹鄉；同時成立屏東家扶潮州服務處，帶領社工為偏鄉地區弱勢兒少提供多元服務。許惠富說，服務恆春半島時，10月開始落山風吹佛下，社工的家庭訪視要與風搏鬥，落山風的威力迫使機車S型前進，緊握機車龍頭，雙腳著地龜速而行，但心繫著村落中的受助家庭。

吳俊昌入圍直接服務－福利服務類績優社工，13年社工資歷服務屏東縣內近半數鄉鎮，足跡包括：三地門、霧台、東港、琉球，恆春鎮等，為經濟弱勢家庭提供服務。他結合銀行、社工、志工、創業顧問等不同背景的專業人士，以團隊來幫助有心、有意願努力脫貧的家庭。已有4戶家庭獲銀行核定創業貸款，如今成功脫貧，並開始回饋社會。

黃玉潔社工年資1年3個月，從事寄養服務，她入圍社工之「明日之星」。被同事膩稱為「扛霸子」的黃玉潔說，「隨時準備好」是「扛霸子」的精神與工作態度。夜間安置，即刻啟動；再困難的個案或活動，總是一馬當先的積極承擔。黃玉潔一人當社工，全家也常出動服務。

李芳儀任10年的兒保社工，一手推動有創意的「Family Table「餐桌文化 幸福對話」家庭關係促進系列活動，幫助原是充滿衝突與爭吵的兒保家庭重新找回家庭幸福的時刻。

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