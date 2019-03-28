托育資源中心歡樂慶生 澎湖兒少人權月登場

2019-03-28 10:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕兒童節前夕！伊甸基金會與澎湖縣政府策畫的「2019愛與你童在」兒少人權月系列活動，今日由澎湖縣長賴峰偉、社會處長蘇啟昌等人，為托育資源中心幼童慶生揭開序幕，未來將陸續舉辦親子運動會、講座及育樂活動。

澎湖縣政府為喚起大眾重視兒童少年權益、關注兒童少年保護議題，將每年4月訂為兒童少年人權月，今年主題為「2019愛與你童在」，規劃在4-6月期間，結合各單位與民間團體，透過親子運動會、宣導、親職講座、親子育樂等多元化活動，帶動社會大眾對於兒少人權的重視。

今日首場由伊甸基金會托育資源中心慶生會揭開序幕，澎湖縣長賴峰偉以大家長身分出席，與小寶寶們歡樂慶生，現場許多爺爺奶奶帶著小孫子出席，大人們爭相與賴峰偉合影，但小寶寶們則有些羞澀，還有的會哭出聲。

兒少人權為重要社會福利一環，澎湖縣政府長期深耕於此，設立兒少館，進駐托育資源中心及社會福利服務中心，有玩具圖書、桌遊和兒童遊戲室提供使用外，並定期舉辦活動提供親子同樂；而賴峰偉選前提出的增設公共托育中心政見，除了已成立的光榮公私協力托嬰中心外，今年還將陸續成立白沙公共托育家園及前寮公私協力托嬰中心。

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