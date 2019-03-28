小海豚迷航富岡港 釣客憂牠生病了

2019-03-28 09:20

［記者張存薇／台東報導］台東縣富岡港堤防總是有不少釣客，近日就有釣客發現一隻小鯨豚往港區游進，甚至還撞到堤防，很擔心牠生病了，鯨豚專家陳坤龍看了影片後表示，這隻是未成年弗氏海豚，可能與群體脫離迷航了，才會這麼接近岸邊，看起來還算有活力。

一群釣客垂釣時，突然發現有隻「大魚」接近，趕快用手機拍下，仔細一看，才發現是一隻海豚，還不小心撞了堤防底部，可能因為受到驚嚇，又轉往外海游去，不一會兒就失去蹤影。釣客說，以往頂多遠遠看到外海有海豚出沒，從來沒有在堤防邊就發現鯨豚。

縣府農業處長許瑞貴表示，鯨豚是靠聲納定位航行，這隻海豚可能是脫離群體、聲納亂掉，正在找方向，也有可能受到黑潮影響到聲納、迷失方向，第三種可能就是順著潮水抓魚吃，一路游到港區外。

成功鎮賞鯨船業者陳坤龍看了影片後確認，是未成年弗氏海豚。他說，弗氏海豚通常是群體生活，一次甚至可能出現1、200隻，且大多離岸2、3公里遠，沒看過這麼接近岸邊，由於成年弗氏海豚超過2公尺，這隻海豚應該還是小孩，可能因為脫離群體而迷航了。

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