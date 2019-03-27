關渡自然公園爆5起禽流感死禽 疑人為蓄意丟棄

2019-03-27 20:47

〔記者楊心慧／台北報導〕北市動保處在本月接獲關渡自然公園5起漂流死禽案例，5起案件檢驗結果均為H5N2高病原性禽流感陽性，台北市動保處表示，其中3起案件在死禽旁發現裝有腐壞內臟及羽毛的垃圾袋，經現場狀況研判應為人為蓄意丟棄，目前循多方途徑追查死禽來源，並對周圍3公里之養禽戶加強監測頻度及力道。

北市動保處表示，本月16及20日2度接獲關渡自然公園通報發現漂流死禽，動保處當日完成採樣消毒，並會同各單位追查死禽來源，監控周圍3公里養禽戶家禽健康狀況，採樣結果皆未感染禽流感；未料，在22日在關渡自然公園同地點又發現3隻死禽附近還有裝有腐壞內臟及羽毛的垃圾袋，25日同樣地點再次發現死禽2隻，動保處今又在鄰近地點發現1隻雞屍與2袋裝有雞羽毛與內臟的垃圾袋。

北市動保處指出，關渡自然公園內接連發生棄置死禽案件，已危害該處棲息候鳥的安全，呼籲民眾若飼養家畜禽如發現異常死亡情形，應立即主動通報所在地動物防疫機關做即時處置，絕對不可任意棄置死禽以避免疫情擴散，否則將依動物傳染病防治條例第43條規定處最高100萬元罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/