北市家禽批發市場、關渡公園死禽 確診為H5N2禽流感病毒

2019-03-22 20:59

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市家禽批發市場在本月16日發現高病原性禽流感案例，19日晚間又再度有疑似案例，未料，關渡自然公園在20日被發現灌溉溝渠內有6隻漂流死禽，鄰近水田有2隻野鳥屍體，相關案例都送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，今確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，僅剩1隻野鳥還在檢驗中。

北市動保處表示，北市家禽批發市場檢查異常的紅羽土雞，來自屏東縣萬巒鄉，屠檢獸醫師發現雞隻呈現屠體部分潮紅、眼周區腫脹、腳脛瀰漫性潮紅及氣管黏膜潮紅等疑似禽流感症狀後，隨即解剖檢查內臟器官，確認疑似案例後即刻通報，由動保處防疫人員採樣送檢。

動保處說明，當天共扣留61隻雞屠體，採樣3隻送家畜衛生試驗所檢驗，其餘58隻凍存，今天農委會家畜衛生試驗所確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，凍存58隻屠體判定廢棄，並依程序送化製銷毀處理。

至於關渡自然公園漂流死禽，動保處指出，動保處接到通報有6隻死禽後，當日完成現場環境消毒及死禽清運，防堵病毒擴散，除1隻野鳥尚在檢驗中外，其他死禽已確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

動保處呼籲，若飼養家禽有異常死亡情形，應主動通報所在地動物防疫機關即時處置，勿任意棄置死禽，避免疫情擴散，查獲者除依環保法規裁處外，未依規定通報家禽異常死亡，可依動物傳染病防治條例第43條規定處最高新台幣100萬元罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/