二林精機園區環評拚翻案 裁定退回專案小組

2019-03-27 19:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕具有環境爭議的彰化「二林精密機械產業園區」開發案今天送環評大會，做最後審議，本案以二階環評進入審查後，在第二次初審即被裁定不應開發。為求翻案，今天贊成方有大批民眾北上陳情，彰化縣長王惠美也親自到場督軍，全案最後雖未通過，但也未遭否決，被裁定退回專案小組，雖保留一線生機，但也得再歷經初審考驗。

「二林精密機械產業園區」位於彰化縣二林鎮北側台糖萬興農場內，總面積352.82公頃，其中，產業面積有212.26公頃，規劃引進精密機械元件、關鍵機械零組件、關鍵機電系統、工具機等。全案2014年時被要求進入二階環評，去年9月進行專案小組初審第1次會議，今年1月在初審第2次會議中，被裁定不應開發。

環團直批開發案是個錯誤，當地地層下陷每年達3至5公分，又是易淹水區、承受沙害、土壤液化等問題，而且彰化待租售的工業區土地甚多，若要發展應該優先使用鄰近閒置土地，而非犧牲農地。環團也憂心，若難以管控引進產業屬性，彰化農地恐有污染之虞，也威脅到糧食安全。

而環評大會前，支持民眾也北上抗議，希望環評不要阻礙地方發展，認為本案可以增加就業機會，讓青壯年可以回鄉。王惠美也在會議上說，此案能帶動機械零組件產業轉型升級。縣府會要求進駐廠商使用天然氣、加裝防空污設備、廢水全回收再利用、一定比例使用再生能源、防洪也會高於未開發之前的能量，期盼環評委員支持。

環評委員在閉門會議中意見分歧，雖然部分委員強力主張「不應開發」，但全案在歷經4小時審查後，委員會決議退回專案小組，並應補充包括開發後淹水影響及對策；提出極端氣候災害因應措施；空污增量抵換執行方式及查核機制；確認用水分析圖，量化分析重金屬影響及對策；敘明引進產業類別規劃，評估只租不售可行性等資料再擇期審查。

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