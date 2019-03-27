醫病》貼膠帶撐開眼皮才能走路… 美熟女術後「重見光明」

2019-03-27 21:21

〔記者方志賢／高雄報導〕一名67歲服裝設計師黃女子隨著年歲增長，眼瞼下垂，張不開眼睛，只好貼膠帶撐開眼皮，還自嘲「趕時髦」，去年接受眼部手術，才「重見光明」；另名75歲婦人則因眼瞼痙攣，眼睛瞇得像一條縫，走路常撞牆，接受創新的「肌肉原位切開術」後，重拾美麗雙眸，生活從黑暗變彩色。

高醫整形外科教授賴春生領導眼瞼下垂手術團隊，至今手術突破2000例，黃姓服裝設計師今天出席記者會，一身優雅裝扮現身看不出已當了外婆，她感謝醫療團隊讓她「重見光明」，她說因眼瞼下垂，眼睛睜不開，接受提眼肌縮短手術，才恢復明眸雙眼。

而住台中的75歲黃女士，因眼瞼痙攣變成瞇瞇眼，走路不時撞牆，曾做過上眼皮及提眉手術，以及施打肉毒桿菌素，乃未見改善，1年多前高醫，接受眼輪匝肌及皺眉肌的「肌肉原位切開術」後，終能輕鬆睜開雙眼，重拾社交生活的信心。

賴春生說，眼瞼下垂需先探究致病原因，才能決定治療方法，先天性眼瞼下垂可選擇提眼肌縮短手術，若提眼肌功能不佳，則採用前額肌懸吊式手術，用前額肌肉來取代提眼肌。

嚴重的眼瞼痙攣造成的眼瞼下垂，因為眼瞼肌肉不自主收縮痙攣，傳統治療方法是施打肉毒桿菌素，讓眼輪匝肌及皺眉肌暫時麻痺，而不引起痙攣，但約15％的病患對此治療無效，傳統做法是把負責閉眼的肌肉全切除，但術後影響外觀也易致眼瞼外翻等後遺症，病人難以接受。

賴春生說，為改善缺陷，他6年前研發新的「肌肉原位切開術」，把造成眼瞼痙攣的眼輪匝肌及皺眉肌像切豆腐般，切成5×5毫米的小方塊，破壞負責閉眼的肌肉又保留皮下組織，讓外觀及功能均兼顧，眼瞼痙攣及眼瞼下垂也同時獲得治療，這項創新手術成果也將發表在國際整形外科學會期刊。

賴春生所領導的眼瞼下垂手術團隊，2012年榮獲國家品質標章（SNQ）銀奬，領先亞洲各國，更在2017年獲得國家醫療新創獎及美國Expertscape網站推薦為「眼瞼下垂專家世界第一」殊榮。

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