找回祖先記憶的味道！ 馬太鞍阿美族人復育古來種旱稻

2019-03-27 17:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕因著部落年輕人的呼喚「希望把祖先留下的稻米品種種回來」，花蓮馬太鞍部落80歲黃連妹阿嬤從自家倉庫翻出一小包古來種旱稻，農委會花蓮農改場也拿出早年蒐集的10種旱稻品種，培育成秧苗，今天在部落農地插秧！促成計畫的ORIP工作室負責人黃啟瑞說，希望先從小規模試種開始，盼有一天人們造訪馬太鞍部落，可以一口氣吃到十幾種不同品種、口味的糯米飯，認識部落文化。

黃連妹阿嬤說，這種「有毛的米」叫做cilipeday，她小時候媽媽有種，煮好做成的hakhak（糯米飯）味道特別香，比黑糯米、falinono（糯米）更香，也可以打成麻糬、釀酒。黃連妹說，因為很想念這個味道，每年她都會種一點自己吃，「因為外面都找不到啦」。阿嬤說，3年前她生病沒辦法種，又怕穀子放太久會不發芽，留下1小包放冰箱冷藏，她聽到有年輕人願意種，「很高興」！

Orip工作室負責人黃啟瑞說，這幾年部落很多年輕人回來接老人家留下的田，他一直在想，過去大家一直在談「全民保種」，有沒有可能真的種出來？一些古老的稻種滋味是什麼？可能大家都忘了。他說，有一天遇到黃連妹阿嬤，聊到想要復育古來種的想法，阿嬤立刻拉著他「來我家」！阿嬤回家直接到穀倉拿出一小包米說，「這是留給你的」。「當時他嚇一大跳，怎麼會這麼巧？」黃啟瑞說，他感覺老人家也看到，有一些生活的、文化的東西正在流失，剛好他成了銜接點。

今天一大早，在馬太鞍撒巴勒奧（sapalugau）文化產業協會的聚會所旁的一小片田，已劃好插秧的格子，由花蓮區農業改良場送來的秧苗盤放在田邊，參與「阿美族古來種陸稻復育計劃」幫忙插秧的年輕人，或打赤腳或穿著插秧專用的雨鞋，大家都非常興奮；黃連妹阿嬤也來了，看著wawa們很努力，阿嬤直說「很感動」！

農委會花蓮區農改場秘書宣大平回憶，他早期前在農改場水稻股工作，2、30年前到花蓮山邊、海邊的原住民部落，從月眉、崙山、清水、南安各地，都能看到老人家在住家旁種一小片旱稻，都是祖先流傳下來的品系。他說，旱稻可在較缺水的山坡地、旱地直接播種，根系發達、可以鑽到土壤深處找水，葉片寬大、植株強健，特徵是稻穀上多半有黑色、白色或是紅色長長的「稻芒」，稻芒在陽光下搖曳，「就像秋天的芒花一樣美」，但分蘗差產量少，1公頃僅約2000公斤，只在特殊活動如祭典、結婚宴客會拿出來。

宣大平說，當時農政單位已有蒐集保種的想法，當時著眼點是因應全球暖化、氣候變遷，這些較為原始的旱稻種，本身就是生物多樣性的一部分，可能有抗逆境、抗病蟲害或特殊機能性的基因，保存下來作為基因庫，將來有需要就能應用。

宣大平觀察，這些「有毛的米」隨著老一輩凋零，年輕人改採機械化耕種，稻芒在收割時會卡住機械，成了不受歡迎的性狀，族人因此改種好管理的商業品種，比如台梗16號、台梗9號等，好收穫、產量高，又不像旱稻高莖容易倒伏。他說，結果古老的品種愈來愈少人種，隨著時間過去，部落竟也慢慢找不到了。

他說，花蓮農改場蒐集了200多種古來種旱稻，這些年他發現，如果它們只留在研究單位，形同死去的品種，剛好黃啟瑞來找他，相當積極的促成，也有部落年輕人願意種，因此啟動了復育計畫。這次農改場精心挑選了適合一期稻作、感光性低的10個品種，加上黃連妹阿嬤保存的品種共有11種，分別培育11種秧苗各100株，先從少量種植開始，為將來擴大栽培做準備！

參與插秧的馬太鞍部落族人黃俊龍說，能夠恢復種植部落古老的稻種，感覺特別不一樣，除了自用，未來也希望結合觀光體驗、拿來做麵包、貝果進行推廣。

黃啟瑞也說，復育的古來種旱稻其實在部落裡有它的文化脈絡、也有自己的名字，所以，部落的大哥們也都很期待可以好好種出來，一期先小面積栽培，二期開始擴大面積，希望把古來種旱稻找回來。

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