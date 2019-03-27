新北首創毛寶貝長照 行動醫療車巡迴偏鄉

2019-03-27 17:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕全新北市有多達十個偏遠的行政區域沒有獸醫院，新北市政府動物保護防疫處規劃「行動醫療車」，和新北市獸醫公會合作，定期開進萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來和三芝，獸醫主動深入偏鄉，守護偏鄉毛寶貝健康，預計5月發車。

新北市政府動物保護防疫處處長陳淵泉說，新北市建構更完整的「新北市動物保護網」，關心偏鄉、年老的毛寶貝。

陳淵泉說，行動醫療車將每個月一次深入各偏遠行政區，由獸醫駐點臨時開設的「行動醫療站」，並和當地區公所合作宣導，讓飼主帶著毛寶貝看醫生、打疫苗，守護毛寶貝健康。

陳淵泉說，除了行動醫療車，新北市也規劃發展毛寶貝長照服務，預計6月上路，將會設立長照銀行，訂定長照要點並開設「動保小學堂」，長照銀行將媒合毛寶貝所需的輔具如輪椅、義肢，概念類似人類的輔具資源中心；長照要點，則為相關的犬貓長照機構訂定統一規範；動保小學堂則是透過影片，教導飼主正確觀念，妥善照顧年老的毛寶貝，為毛寶貝的生命負責。

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