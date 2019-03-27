中天新聞爭議多 NCC：1個月內未改善撤換新聞部主管

2019-03-27 16:05

首次上稿15:14

更新時間16:05（新增中天新聞聲明）

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天開會審理中天蘇啟誠、文旦柚等假新聞申訴案，委員認為中天內控機制失靈，要求一個月內落實獨立審查，檢討新聞採訪自律規範、檢討新聞倫理委員會成員是否足夠，一個月未完成改善，NCC將命令撤換新聞部主管。

NCC目前審理中天爭議新聞申訴案包括「200萬噸文旦倒在水庫裡」「包子拿奧斯卡」、「三個市長合體、天降祥雲」、「文旦到在水庫」、「熊貓跟台灣黑熊」、「抹黑外交官」、「播出韓國瑜比例太高」等6件。

NCC調查，中天新聞台選後報導韓國瑜新聞比例及內容偏頗失衡，2月16日晚間新聞報導秒數比例高達56.7%；2月14日新聞標題韓國瑜則數達50%，其他時間姓名則數比例大多超過30%，違反中天新聞台換照時自已承諾平衡報導之新聞規範。

NCC發言人翁柏宗表示，中天新聞台這段時間報導方式，已經違反衛廣法43條規定，損害觀眾權益、營運不當，所以NCC委員會依法裁處。

中天新聞台發聲明表示，中天站在鼓勵與監督角度報導韓國瑜新聞，對NCC的處分無法認同，將尋求行政救濟。

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