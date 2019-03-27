台大學生會長發文被斷章取義 籲實際行動抵制中天、中時

2019-03-27 15:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學學生自主發起校內餐廳「拒看」中天電視台等行動，與外界抵制偏頗媒體的議題以匯聚為潮流，但台大學生會長吳奕柔投書，指出個人臉書發言遭同集團的中時斷章取義，重申「本人拒看中時和中天」立場，更呼籲抵制長期播放偏頗新聞的媒體。

吳奕柔指出，今日中時引用自己25日發出的臉書，卻斷章取義，未如實呈現意見，另點出，台大學生用「自由轉台」、「市場機制」等方式，要讓中天淘汰、離開台大校園，就是因其長期報導偏頗、捧吹特定政治人物、甚至報假新聞，才導致大家不滿。

吳奕柔還說，過去經驗中，也遭中天同集團的中國時報等，在台大校長遴選爭議中，以「反管」學生扣帽，乃至部分報導刊登前也未與台大學生會查證，乃至中時亦稱功頌德特定政治人物，未見新聞倫理與媒體專業，再度聲明：「我本人拒看中時和中天」

吳奕柔最後指出，比起無法對校方產生實質效果的學生公投，她認為可藉由同學的自由轉台、校內市場機制的自然淘汰，來讓不具備媒體倫理、大量播報假新聞的新聞台，自然而然在台大消聲匿跡，更可以突顯中天新聞台根本是台大學生不願觀看的新聞媒體，透過實質行動去達成拒看中天的目的。

台大學生會長吳奕柔個人聲明全文如下：

中時A5版面今早刊登新聞內容，僅擷取禁播單一新聞台恐「箝制言論自由」內容，實則是斷章取義，也並非我本人的實意，中時記者也未與我對實本人實際內容，明顯是不負責任的媒體行為，對中時未經本人同意並刊載非完整原意之內容表達強力譴責。而實際立場為比起學生公投，台大學生更可以實際行動抵制長期包播偏頗新聞的中天、中時。

本人於25日所發出的文章實則有三大面向，另外包含台大學生會目前已和校方達成自由轉台的共識，也在實行中；單純以學生公投方式要求禁播特定媒體，僅得約束學生會執行，卻無法實質影響校方。以及中天新聞台因長期報導偏頗、捧吹特定政治人物甚至假新聞的報導，導致台大學生的不滿，才是釀成台大學生「抵制中天行動」的主因，而盼台大學生一同以自由轉台、市場機制的方式，讓中天被淘汰，並離開台大校園。

自學生會長上任起，由於校長遴選爭議，各位學生代表皆針對遴選之中：程序正義、兼職爭議、利益迴避爭議、校長遴選配票單，乃至於遴選過程中學生聲音受忽視等情況進行抗議，但中時不斷以「反管」學生的大帽扣在學生頭上，而未如實看見學生的論述實則為就事論事。

甚至於校長遴選爭議期間，中時記者李侑珊未明確瞭解台大學生會長選舉過程，即擅自引用其他組織的聲明內容，逕自撰寫「台大學生會長選舉已經學生法庭認定選舉無效」的錯誤內容，報導刊登前也未與學生會查證，經學生會提醒更正為正確資訊，並向其表示僅有電資學院及文學院重選後，該名記者又將學生會與其對話截圖外傳，造成學生會影響媒體、操縱媒體的不實形象，實則為記者未善盡查證之職責，而為錯誤資訊之報導，有失媒體作為播報正確新聞，並對社會閱聽大眾負責之職責。

也因此，由於本人不時被中時撰寫過於誇張、偏頗甚至是不實的新聞，加上近日中天、中時系列不斷稱功頌德特定的政治人物，無法看出其新聞倫理與媒體專業的情況下，我本人拒看中時和中天，因此比起無法對校方產生實質效果的學生公投，我認為可藉由同學的自由轉台、校內市場機制的自然淘汰，來讓不具備媒體倫理、大量播報假新聞的新聞台，自然而然的在台大消聲匿跡，更可以突顯中天新聞台根本是台大學生不願觀看的新聞媒體，透過實質行動去達成拒看中天的目的。

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