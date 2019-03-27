鹿港週六深夜「送肉粽」 民俗專家建議具備這2種心看待

2019-03-27 15:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港小鎮30日深夜將舉行「送肉粽」科儀，由於剛好是星期六，LINE群組一再瘋傳；主辦這次科儀的順泰宮法師許文進表示，「送肉粽」本來就是要「生人迴避」，就算不知情路過，只要抱持「平常心」與「同理心」，無需恐懼，但也不應該來看熱鬧，畢竟，這是「送煞」，不是辦喜事。

鹿港日前有名年輕男子上吊尋短，角頭廟順泰宮將於30日深夜11點半舉行「送肉粽」科儀，順泰宮已陸續在準備科儀用品，也公布押送吊煞路線，當天深夜將從順泰宮出發，行經鹿東路、中正路、建國路、鹿草路，再沿著台17線往彰濱方向，把上吊者所使用的物品送出海。

順泰宮法師許文進指出，許多人對於「送肉粽」有很多誤解，其實，「送肉粽」是在上吊者出殯後才辦的科儀，要送的是「煞氣」，而非亡魂，因此，科儀所挑的日子，農曆日期必須是奇數，以這次「送肉粽」為例，送煞隊伍出發是在深夜11點半，以時辰來說，就算是隔天的子時，也就是農曆2月25日子時來送煞。

許文進強調，鹿港在地人知道有「送肉粽」科儀，當晚就不會外出，因為這原本就是「生人迴避」的科儀；何況「送肉粽」的緣由，本來就是件令人難過的事，人都有同理心，都會心存敬意來對待。

許文進表示，「送肉粽」科儀除了主辦的宮廟以外，沿途經過的宮廟也會派人在路口，除了維持交通，避免不相干人闖入科儀隊伍，也是保護各宮廟所管轄的範圍，除非故意不聽從指揮，才會真的闖入科儀。

鹿溪文史工作室莊研育表示，他曾經紀錄過一次「送肉粽」的科儀，這是以研究文史的角度來做紀錄，他認為一切以平常心來看待，但有些禁忌也不能太鐵齒。

莊研育說，「送肉粽」科儀以往都在沿海地區，最近連山區都出現「送肉粽」，前提都是在安撫人心，如果山區要「送肉粽」，距離海邊比較遠，就會以車隊來押送到海邊，就算真的開車在路上經過，「過了就過了」，不必驚恐，心存善念與敬意就好。

莊研育指出，早期「送肉粽」路線，都是透過宮廟口頭告知，如今，因為交通方便，加上現代人作息時間較晚，因此，「送肉粽」的時間、路線在網路時代傳送很快，也讓原本神秘的送煞科儀，頓時成為公開的訊息，只要以平常心、同理心看待就好了。

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