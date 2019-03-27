高市推10線掃墓專車

2019-03-27 14:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市殯葬處因應清明祭祖，規劃燕巢深水公墓等，推出10線掃墓專車，本週末起跑免費接駁，每隔10至20分鐘一班，隨招隨停或定點接駁，歡迎民眾多加利用。

殯葬處針對旗津、鳳山、大樹、內門、燕巢、林園、大寮等7區公墓，規劃10線掃墓專車，將於3月30、31及4月4、5日，每天上午7時至下午4時，開放民眾免費搭乘。

其中燕巢深水公墓規劃2條路線，分別為捷運R21都會公園4號出口定點接駁，經高雄科技大學燕巢校區至深水公墓及軍人忠靈祠站、26墓區站線隨招隨停；內門區則有觀亭休憩中心、南海紫竹寺2線，林園公墓規劃中正堂、宜鋼公司2線。

警方於各墓區交通疏導，以鳳山區拷潭公墓分2階段管制，自獅頭宮管制汽車禁止進入納骨塔前道路，另懷恩路邊停車滿後，懷恩路、台88下路口將管制汽車進入，引導往過埤路臨時停車場停車改搭接駁車。

處長黃順成表示，各服務據點備有茶水、祭拜棚架及供桌、水袋等，提供掃墓民眾借用，還有查詢服務、流動廁所等多項便民措施，民眾可上清明專頁http:mso3.kcg.gov.tw快速查詢，掃瞄QR CODE下載掃墓專車等資訊。

環保局也將於各大墓區，規劃紙錢集中焚燒區域，協助民眾運送金銀紙錢，送往焚化爐集中焚燒；消防隊也將出動消防車待命、機動巡邏，提供水源與防火宣導等服務。

黃順成指出，民眾清明祭祖切記「四不二記得」要訣，包括不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚紙錢、不燃放爆竹、記得用水袋裝水滅火、記得收拾垃圾。

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