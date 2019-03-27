彰化南瑤宮抵笨港天后宮 「開臺祖家媽」換龍袍男性迴避

2019-03-27 14:57

〔記者王善嬿／新港報導〕彰化南瑤宮徒步7天6夜祈福之旅，今上午抵達嘉義縣新港鄉「笨港天后宮」，上午為開臺祖家媽舉行「換龍袍大典」，儀式遵照200多年承襲而來古禮，由於「開臺祖家媽」為女性，須圍布幕、要求男性信眾迴避完成，少見的換龍袍儀式也吸引信眾、大學師生參訪觀禮。

南瑤宮今下午遶境新港鄉，晚間在奉天宮舉行大公祭典並駐駕一晚，明啟程返回彰化。

彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢表示，南瑤宮進香到笨港天后宮已有200多年歷史，彰化人感恩媽祖庇佑平安，每年南瑤宮及隨隊香客，遵照百年香路徒步到笨港天后宮、替祖家媽換龍袍，除展現台灣人的人情味，也是用傳統方式表達對媽祖的感恩，希望媽祖繼續庇佑。

南瑤宮總幹事陳錫明說，換龍袍的傳統源自於清朝，當年住在古稱笨港的一名男子楊謙到彰化找工作，隨身攜帶笨港天后宮的香火袋，因半夜香火袋發光，在場眾人認為神明顯靈，而集資雕塑媽祖金身並找廟供奉，南瑤宮媽祖源自於此；而為飲水思源，每年南瑤宮都徒步到笨港進香，並拜訪楊某子孫，為此，楊某後代請南瑤宮雕刻一尊媽祖金身，先後供奉於笨港水仙宮、天后宮為開臺祖家媽，南瑤宮媽祖因此每年探訪「姊妹」時，會帶一套龍袍給讓祖家媽更換。

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