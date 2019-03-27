差30分鐘！代友保管旅費先入關 超額近50萬被沒收

2019-03-27 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕新竹一名莊姓男子昨天和2名友人到澳門洽公，莊男先代2名友人保管旅費，身上共帶了20萬元港幣（約78萬元新台幣），原先打算和友人會面後再一起入關，因為莊男當下飢腸轆轆，忍不住先進去想填飽肚子，結果因為攜帶超額現金，超過的部分當場被沒收。

綜合媒體報導，莊男先代2名友人保管旅費，打算和友人在機場會合後，再分錢一起入關，但等待的過程中，莊男耐不住飢餓，自行入關想先填飽肚子，結果被海關攔檢，身上的20萬元港幣（約78萬元新台幣）當場被沒收12.1萬元港幣（約47萬元新台幣），莊男只剩下一人允許攜帶的7萬9千元港幣（約31萬元新台幣），雖然莊男隨即聯絡友人，並向海關說明20萬元港幣為3人共有，2名友人也趕緊到場解釋，海關仍查扣現金。

莊男被查扣12萬1千元港幣，不滿地說，東西都還沒吃到，錢就被查扣了，感到很委屈，且2名友人30分鐘後就趕到，並出示和莊男相同旅館的訂房證明，向海關說明他們是一起的，仍不被海關採信，莊男感到相當氣憤，打算回國後提起訴願。

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