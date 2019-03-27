「我在台南正興街」 關燈1小時週六登場

2019-03-27 14:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局響應地球1小時（Earth Hour）國際關燈日，將於本月30日晚上7時30分與荒野保護協會台南分會，在南市正興街廣場舉辦「我在台南正興街．響應地球1小時」活動。歡迎民眾關掉家中電源走出戶外，一同欣賞街頭藝術及音樂表演，響應地球1小時國際關燈日。

環保局表示，在這關燈1小時的期間，正興街上舉辦有熱門音樂及藝術、魔術表演，還有環保市集及許願行動樹，將是響應民眾的集氣場所。除了欣賞，民眾還能在許願行動樹，寫下專屬、獨特的減碳愛地球行動宣言，不但表達個自的想法，更成為集思廣益，傳達每個人心中理想的新管道。

環保局表示，2007年世界自然基金會（WWF）發起地球1小時（Earth Hour）的全球性節能活動，每年3月的最後一個星期六晚上8時30分關閉非必要燈光1小時，藉由「關燈」行動帶領大眾正視氣候變遷議題。環保局多年來持續與荒野保護協會合作推廣關燈守護地球行動，目前全球超過172個國家、7000多座城市、上億民眾，響應這項行動保護地球，成為全球最大環境群眾運動。

環保局說，當晚環保局準備多樣精美小禮物，從8時30分至9時30分，只要在「台南市政府環境保護局」臉書粉絲頁「關燈愛南南」活動貼文按讚，並於下方留言「我在台南響應關燈一小時」即有機會獲得，歡迎市民朋友踴躍參加。

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