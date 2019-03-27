廟方要租金不成在墓地放大型水泥柱、鐵桶 民眾傻眼

2019-03-27 13:43

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員周玉琴今天質詢時爆料，楊梅富岡集義祠公墓，由於廟方向墓主索討租金未果，除請律師打官司外，還直接在墓地放置大型水泥柱、鐵桶，由於清明節前是掃墓熱門時段，後人掃墓時發現墓地放著大型水泥柱、鐵桶當場傻眼；市長鄭文燦表示，慎終追遠、尊重先人是國人傳統，會專案處理協助民眾解決問題。

周玉琴表示，富岡集義祠建廟已經100多年，當時是因為集義祠周邊有很多無主孤魂，善心人士共同集資興建，讓這些無主孤魂有所祭拜，之後又有很多民眾捐地委由集義祠管理，最近民眾陳情集義祠管理人未依法取得資格，不得收取租金，但集義祠仍請律師提起訴訟要求墓主繳交土地租金，對於未繳租金者則放置大型水泥柱、鐵桶等激烈手段。

周玉琴也請市府介入調查，目前集義祠管理人是否取得法定資格，另土地租金是否合理；鄭文燦則允諾，會請民政局成立專案小組協助民眾解決問題。

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